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Д. Карась об ответе Беларуси на беспрецедентное давление со стороны Запада

24.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О введении очередных санкций накануне памятной для нашего народа даты продолжают высказываться эксперты. Вот так символично западные соседи "ценят" вклад белорусского народа в освобождение Европы. Такое беспрецедентное давление со стороны нацелено на уничтожение нас как нации. Мнение парламентария Дениса Карася.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как Президент отметил, Европейский союз - это малая часть стран, которая существует на земном шаре. И хотелось бы сказать словами героя "Днепровский рубеж":  Европа закончилась, началась Азия. У нас есть Азия, у нас есть стратегические партнеры, которые не оставят нас в беде. На мой взгляд, мы просто переориентируем свой рынок на те предприятия, которые готовы и хотят с нами сотрудничать.


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О введении очередных санкций накануне памятной для нашего народа даты продолжают высказываться эксперты. Вот так символично западные соседи "ценят" вклад...
 
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