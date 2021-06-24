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Представитель Верховного суда объяснила присутствие госСМИ в гомельском СИЗО, где начался закрытый суд над фигурантами "дела Тихановского"

24.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 июня. Сотрудники государственных СМИ заранее обращались в Гомельский областной суд и СИЗО Гомеля с просьбой разрешить им присутствовать в зале до начала суда над фигурантами "дела Тихановского", заявила БелаПАН официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

"Насколько мне известно, СМИ, которые попали до начала судебного заседания в СИЗО, где будет рассматриваться уголовное дело, упомянутое вами, присылали письменный запрос в СИЗО и Гомельский областной суд — достаточно давно это было — с просьбой обеспечить им возможность присутствовать до начала процесса. Ни на каком закрытом судебном заседании они не присутствуют. То, что снято и выложено, — это сделано до начала и с ведома руководства СИЗО", — добавила она.

24 июня в гомельском СИЗО № 3 начался закрытый суд над Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Владимиром Цыгановичем, Николаем Статкевичем, Дмитрием Поповым и Игорем Лосиком.

Еще с вечера возле СИЗО дежурили сотрудники ОМОНа и ГАИ. От владельцев автомобилей, припаркованных на улице Книжной возле изолятора, потребовали отогнать машины, объясняя это ремонтными работами. С утра под СИЗО было выставлено оцепление, по улице Книжной ходили люди в штатском с рациями, которые никому не позволяли приближаться к изолятору. На процесс не пустили даже родственников обвиняемых, но в зал попали представители государственных СМИ.

Сотрудница "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая, попавшая в СИЗО, в своем телеграм-канале выложила несколько видео, на которых присутствуют обвиняемые. Видео сопровождается оскорбительными комментарии в адрес фигурантов уголовного дела.

Как сообщает "Радыё Свабода", к началу суда к гомельскому СИЗО прибыла группа европейских дипломатов. Представители госСМИ пытались получить у них комментарии, но дипломаты не стали с ними общаться.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 24 июня. Сотрудники государственных СМИ заранее обращались в Гомельский областной суд и СИЗО Гомеля с просьбой разрешить им присутствовать в зале до начала...
 
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