Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении законопроект об изменении Конституции

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Палаты представителей и закрытие пятой сессии состоятся 25 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В ходе заседания в первом чтении планируется обсудить проекты законов об изменении Конституции Республики Беларусь и изменении законов по вопросам профилактики правонарушений.

Во втором чтении будут рассмотрены проекты законов "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" и "Об изменении Закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь".

Кроме того, на заседании депутатский корпус обсудит проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние и пути совершенствования законодательного регулирования".-0-