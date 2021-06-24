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Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 25 июня

24.06.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 25 июня, на котором правительство Беларуси ответит на вопросы парламентариев. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

С докладом на тему "О результатах работы и повышении эффективности деятельности в строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте" выступит заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С докладом на тему "О результатах работы и повышении эффективности деятельности в строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте"...
 
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