ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Лукомльской ГРЭС уже работают 6 энергоблоков - "Белэнерго"

24.06.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков из восьми. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"Вчера произошел инцидент на Лукомльской ГРЭС из-за аномально высоких температур воздуха. При оперативных, слаженных действиях персонала энергосистемы было восстановлено электроснабжение отключившихся энергоузлов - Оршанского и Могилевского. Электроэнергия была подана потребителям. Началось восстановление режима генерации на Лукомльской ГРЭС. В настоящее время там работают шесть энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности страны мощностями белорусской энергосистемы", - сказал Владимир Бобров.

По его словам, строительство Белорусской АЭС позволило распределить узлы генерации. "Если бы не было в работе энергоблока БелАЭС, было бы сложнее восстановить электроснабжение реального сектора и населения. Именно наличие двух разных точек с крупной генерацией позволило устойчиво и надежно выполнить работы", - подчеркнул представитель "Белэнерго".

"БелАЭС позволила быстрее локализовать последствия возникшего инцидента, вовремя запитать всех потребителей за счет того, что нагрузка при отключении блоков Лукомльской ГРЭС была фактически в два раза меньше, чем если бы атомной станции не было", - подчеркнул Владимир Бобров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"БелАЭС позволила быстрее локализовать последствия возникшего инцидента, вовремя запитать всех потребителей за счет того, что нагрузка при отключении блоков...
 
Новости дня
Новости общества
 
Представитель Верховного суда объяснила присутствие госСМИ в гомельском СИЗО, где начался закрытый суд над фигурантами "дела Тихановского"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by