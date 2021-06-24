Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков из восьми. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"Вчера произошел инцидент на Лукомльской ГРЭС из-за аномально высоких температур воздуха. При оперативных, слаженных действиях персонала энергосистемы было восстановлено электроснабжение отключившихся энергоузлов - Оршанского и Могилевского. Электроэнергия была подана потребителям. Началось восстановление режима генерации на Лукомльской ГРЭС. В настоящее время там работают шесть энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности страны мощностями белорусской энергосистемы", - сказал Владимир Бобров.

По его словам, строительство Белорусской АЭС позволило распределить узлы генерации. "Если бы не было в работе энергоблока БелАЭС, было бы сложнее восстановить электроснабжение реального сектора и населения. Именно наличие двух разных точек с крупной генерацией позволило устойчиво и надежно выполнить работы", - подчеркнул представитель "Белэнерго".

"БелАЭС позволила быстрее локализовать последствия возникшего инцидента, вовремя запитать всех потребителей за счет того, что нагрузка при отключении блоков Лукомльской ГРЭС была фактически в два раза меньше, чем если бы атомной станции не было", - подчеркнул Владимир Бобров.-0-