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На Лукомльской ГРЭС уже работают 6 энергоблоков - "Белэнерго"
24.06.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков из восьми. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.
"Вчера произошел инцидент
По его словам, строительство Белорусской АЭС позволило распределить узлы генерации. "Если бы не было в работе энергоблока БелАЭС, было бы сложнее восстановить электроснабжение реального сектора и населения. Именно наличие двух разных точек с крупной генерацией позволило устойчиво и надежно выполнить работы", - подчеркнул представитель "Белэнерго".
"БелАЭС позволила быстрее локализовать последствия возникшего инцидента, вовремя запитать всех потребителей за счет того, что нагрузка при отключении блоков Лукомльской ГРЭС была фактически в два раза меньше, чем если бы атомной станции не было", - подчеркнул Владимир Бобров.-0-
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"БелАЭС позволила быстрее локализовать последствия возникшего инцидента, вовремя запитать всех потребителей за счет того, что нагрузка при отключении блоков...
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