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До +36°С ожидается в Беларуси 25 июня

24.06.2021 14:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 36 градусов жары ожидается в Беларуси 25 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый, днем южный 5-10 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов выше нуля. Днем будет плюс 29-34, на большей части Гомельской и Могилевской областей и местами на остальной территории - плюс 35-36.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов выше нуля. Днем будет плюс 29-34, на большей части Гомельской и Могилевской областей и местами на остальной...
 
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