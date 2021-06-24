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В Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 90 районах Беларуси. По данным Минлесхоза, пожароопасная обстановка в лесном фонде остается сложной. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 5 возгораний в Брестской, Гомельской и Минской областях. Все очаги были ликвидированы гослесохраной на ранней стадии. В условиях аномальной жары специалисты призывают любителей активного отдыха временно отказаться от походов на природу.


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Запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 90 районах Беларуси. По данным Минлесхоза, пожароопасная обстановка в лесном фонде остается сложной. Только...
 
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