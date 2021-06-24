|
В Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов
24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 90 районах Беларуси. По данным Минлесхоза, пожароопасная обстановка в лесном фонде остается сложной. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 5 возгораний в Брестской, Гомельской и Минской областях. Все очаги были ликвидированы гослесохраной на ранней стадии. В условиях аномальной жары специалисты призывают любителей активного отдыха временно отказаться от походов на природу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 90 районах Беларуси. По данным Минлесхоза, пожароопасная обстановка в лесном фонде остается сложной. Только...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)