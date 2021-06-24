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В Могилеве расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ущерб на 2,5 млн. рублей и более полусотни обманутых клиентов. В Могилеве расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемыми проходят 2 человека - это местный бизнесмен и его сын, житель Минска. Оба задержаны. Как выяснили оперативники БЭП, с 2018 года 64-летний директор строительной фирмы и его 34-летний сын-предприниматель обещали реконструировать бывшее общежитие на улице Менжинского и сделать из него многоквартирный дом. Работы должны были завершиться в октябре 2019 года, однако в итоге превратились в долгострой. К тому времени дольщики, а это 56 могилевчан, оплатили договоры в полном объеме. 

Андрей Харкевич, замначальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

В настоящее время дом в эксплуатацию не введен, аналогичная ситуация сложилась и с другими домами - как в Могилеве на улице Лазаренко, где к реконструкции вообще не приступали, так и в Бобруйске. 

Оперативники выяснили, что подозреваемые часть денег перевели на личные карт-счета, затем обналичили их в банках и использовали по своему усмотрению. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.


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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Ущерб на 2,5 млн. рублей и более полусотни обманутых клиентов. В Могилеве расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемыми...
 
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