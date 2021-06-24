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Гость "Скажинемолчи" - певец Севак Ханагян
24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Впервые в Минске и сразу в студии Белтелерадиокомпании! Российский и армянский певец и автор песен Севак Ханагян стал гостем программы
Севак Ханагян, российский и армянский певец, автор песен:
Вот я сегодня приехал в Минск, просто снял сториз, что я в Минске, и, на мое удивление (очень приятно, конечно), очень много людей написали: "Неужели концерт? Почему мы не видели рекламу?". Я понял, что меня здесь тоже ждут, и это потрясающе. Я первый раз в Минске, и мне очень понравился город. На первый взгляд, очень красивый, очень чистый, аккуратный город.
Победитель 7-го сезона Х-Factor в стране-соседке проходил испытания телешоу преимущественно с авторским репертуаром. Так, песня о войне "Возвращайся" спустя два года после Майдана произвела фурор. Текст о событиях в Армении, ведь певец, будучи маленьким мальчиком, своими глазами видел боевые действия на родине и хорошо знает цену миру, о которой сейчас стали забывать на разных континентах.
Севак Ханагян, российский и армянский певец, автор песен:
Мы призываем, выпуская эту песню, чтобы люди, слушая, понимали: каждого солдата, каждого сына ждет дома мать, дочь, жена. И чтобы как можно меньше этого было, я понимаю, что это невозможно, чтобы вообще не было, это мое первое желание - чтобы не было войны вообще-вообще в мире. Что с этим миром не так, я до сих пор не понимаю, но везде есть эта война, и не надо быть умным, начитанным или каким-то гениальным человеком, чтобы понимать, что последствия войны - это всегда плохо. Особенно символично мнение артиста в дни памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, а о том, как пострадала наша страна, знают далеко за ее пределами. Также Севак поделился в
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Впервые в Минске и сразу в студии Белтелерадиокомпании! Российский и армянский певец и автор песен Севак Ханагян стал гостем программы "Скажинемолчи". Победитель...
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