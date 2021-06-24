Последствия грозового фронта ликвидируют в Гродненской области

Источник материала: БT

В Гродненской области ликвидируют последствия стихии. В результате грозового фронта и шквалистого ветра зафиксированы случаи падения деревьев на кровли объектов и автомобиль. Спасатели с другими аварийными службами оперативно ликвидировали последствия ЧП.

Иван Микьянец, замначальника центра пропаганды Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

В самом областном центре деревья повредили крышу КПП и лечебного корпуса военного госпиталя, в Гродненском районе дерево упало на кровлю жилого дома. Пострадавших нет.

На сегодня синоптики объявили красный уровень опасности из-за жары, местами возможен дождь, местами с сильными порывами ветра.





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