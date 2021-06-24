Возгорание на Лукомльской ГРЭС оперативно ликвидировали, электроснабжение в кратчайшие сроки восстановили

Источник материала: БT

Регионы, пострадавшие от отключения электричества, вернулись к привычной жизни. Напомним, накануне вечером из-за инцидента на Лукомльской ГРЭС без света остались некоторые города Могилевской и Витебской областей. Буквально за час электроэнергию вернули, ночью локально подключали оставшиеся объекты. Хронология событий - у Андрея Ястребова.

Возгорание на Лукомльской ГРЭС оперативно ликвидировали, а электроснабжение в кратчайшие сроки восстановили. Отключения электричества и водоснабжения отмечены были в двух регионах Беларуси - Витебской и Могилевской областях. По информации МЧС, возгорание произошло из-за аномальных температур в одной из секций трансформаторной подстанции ГРЭС в Лукомле. Соответственно, отключились и насосы, которые работают на электричестве. После получения допуска от энергетиков подразделения спасателей приступили к тушению.

В срочном порядке в регионах были созданы оперативные штабы.

Могилев погрузился в темноту ближе к 10 вечера. Предшествовали несколько кратковременных отключений. Затем - почти на час. Больницы города перешли на специальный режим - заработали генераторы.

Помощь пациентам - без перебоев

Продолжались операции, медпомощь, по словам облздрава, оказывалась в полном объеме.

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы:

И операция шла, и в реанимации было порядка 15 человек на ИВЛ. Включился сразу дизель-генератор. Поэтому справились. Проблем никаких не было. Обеспечение не нарушилось.

Андрей Балук, заместитель главврача Могилевской областной детской больницы:

Сработали источники бесперебойного питания, затем подключились дизель-генераторы, и, соответственно, были подключены 2 стратегически важных отделения. Это отделение реанимации и операционный блок. На тот момент никаких операций не производилось. В отделении реанимации находилось 12 детей. Из них двое под аппаратом ИВЛ. Все работало и работает в штатном режиме.

Только в Могилеве для экстренных случаев всегда наготове 11 генераторов. Еще 19 - в районах. Магазинам и жилфонду пришлось подождать появления света.

Дмитрий Вишеватый, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Могилевэнерго":

Была погашена часть потребителей Могилева и административных районов - это Белыничский, Шкловский, Круглянский и Могилевский районы. Часть потребителей области была запитана действиями автоматики, которая предусмотрена на эти случаи. Такие районы, как Горки, Дрибин, Быхов были запитаны с кричевских и жлобинских узлов. Дальше персоналом предпринимались действия по включению ответственных потребителей, по синхронизации станций с системой. И после того как уже было подано напряжение, схему могилевского узла привели к нормальной и включили всех потребителей.

Ближе к ночи подача электроэнергии была восстановлена, вернулось и водоснабжение, без которых остались к тому времени многие микрорайоны.

По информации областных служб, жизнеобеспечение региона восстановлено в полном объеме. ЧП, связанных с отключением электроэнергии, не зарегистрировано.





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