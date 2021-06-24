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В Минске проходит координационная встреча руководителей делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ
24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В целях обеспечения коллективной безопасности и урегулирования локальных конфликтов. В эти минуты проходит координационная встреча руководителей делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Заседание проходит в формате видеоконференции. На повестке - не только вопросы безопасности.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Соответственно, и в Парламентской ассамблее ОБСЕ мы разрабатываем общие подходы. Это противодействие вмешательству во внутренние дела наших государств. Это организация и координация деятельности наших представителей в наблюдении за выборами по всему региону. Это и ряд других вопросов, связанных с эффективным функционированием наших организаций. Вне всякого сомнения, координационная встреча как раз-таки и нацелена на то, чтобы выработать общие подходы и согласовать наши общие действия. Мы здесь далеко не единственные. По сути дела, аналогичную практику имеют и другие страны. В частности - ЕС.
В течение месяца также планируется проведение сессии ОБСЕ, где все 6 стран-участниц, в том числе и Беларусь, выступят с согласованными позициями по конкретным решениям и окажут влияние на содержание документов, которые будут приняты Парламентской ассамблеей организации.
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В Минске проходит координационная встреча руководителей делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ
В целях обеспечения коллективной безопасности и урегулирования локальных конфликтов. В эти минуты проходит координационная встреча руководителей делегаций...
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