В Гомеле суд начал слушания по уголовному делу группы Тихановского - Статкевича

Источник материала: БT

В Гомеле начались судебные слушания по уголовному делу группы Тихановского - Статкевича. Заседания проходят в закрытом формате. На скамье подсудимых шестеро обвиняемых. По результатам расследования Тихановский, Саков и Попов обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Процесс проходит в закрытом режиме

Среди них - организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Николай Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков. По этой же статье проходят Игорь Лосик и Владимир Цыганович. Также им вменяется разжигание социальной вражды. Сегодня проходит лишь первое судебное слушание, однако дипломаты, представляющие интересы коллективного Запада, уже поспешили засветиться у стен гомельского СИЗО.

Среди них, например, представитель посольства США в нашей стране. Правда, зачем «столь уважаемые люди» приехали к следственному изолятору, никто из них журналистам так и не ответил.

По результатам расследования из дела группы Тихановского - Статкевича выделено и направлено в суд 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников. Всем вменяется целый ряд статей УК. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Налицо самый настоящий криминал. Однако даже в этой ситуации некоторые пытаются все перевернуть с ног на голову и представить простых уголовников в виде жертв режима. Но во всем разберется суд.





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