|
Минэкономики: Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза
24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза - уверен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. К такому недружелюбному шагу Запада наша страна была готова - уже есть конкретный план действий, как можно нивелировать ситуацию и выйти на новые рынки.
Накануне ЕС утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых предприятий Беларуси. Сейчас задача - защитить интересы трудящихся от последствий введенных санкций.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза - уверен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. К такому недружелюбному шагу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)