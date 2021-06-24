Минэкономики: Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза

Источник материала: БT

Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза - уверен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. К такому недружелюбному шагу Запада наша страна была готова - уже есть конкретный план действий, как можно нивелировать ситуацию и выйти на новые рынки.

Накануне ЕС утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых предприятий Беларуси. Сейчас задача - защитить интересы трудящихся от последствий введенных санкций.





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