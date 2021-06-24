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Построить в Беларуси жилье медикам и соцработникам, которые трудятся в условиях пандемии, станет проще
24.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Ковидные" надбавки теперь не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на предоставление помощи. Это даст возможность большему количеству людей построить, реконструировать или приобрести жилье с господдержкой. Соответствующее постановление Совмина опубликовано накануне. В Беларуси усилена господдержка для медиков и соцработников, которые трудятся в условиях пандемии.
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Построить в Беларуси жилье медикам и соцработникам, которые трудятся в условиях пандемии, станет проще
"Ковидные" надбавки теперь не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на предоставление помощи. Это даст возможность большему количеству...
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