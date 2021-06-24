Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство стартует 15 июля в Гродно

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В молодежной столице Беларуси - городе Гродно 15 июля будет дан старт проекту "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В течение семи дней молодежь проедет около 2 тыс. км, посетит восемь городов в разных уголках нашей страны (Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск), где примет участие в реализации социально значимых инициатив и молодежных программ, познакомятся с достопримечательностями регионов и обсудят актуальные вопросы государственной молодежной политики с представителями органов государственного управления и молодежью регионов.

Стать участником Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство может любой гражданин Беларуси в возрасте от 18 до 31 года. Для этого необходимо с 24 июня по 4 июля направить с официального сайта проекта молодежныйпоезд.бел заявку для участия, в которой необходимо кратко рассказать организаторам проекта о своих достижениях в области образования, науки, спорта, культуры, социальной деятельности и заполнить анкетные данные.

Лучшей молодежи будет предложено стать пассажиром молодежного поезда.

Проект реализуется в целях развития государственной молодежной политики в регионах; проведение комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование позитивного имиджа страны в молодежной среде; содействия развитию и реализации молодежных общественно-значимых инициатив; популяризациии молодежного движения страны; объединения усилий молодежи на реализацию социально значимой деятельности во благо общества; популяризации здорового образа жизни среди молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде.

Организаторами проекта являются Министерство образования, областные (Минский городской) исполнительные комитеты, государственное объединение "Белорусская железная дорога", Белорусский республиканский союз молодежи, при поддержке Республиканского союза общественных организаций "Белорусский комитет молодежных организаций".-0-