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Законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя рассмотрят 25 июня сенаторы

24.06.2021 15:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие пятой сессии Совета Республики седьмого созыва состоится 25 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Повесткой дня запланировано рассмотрение 10 законопроектов, среди которых "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", "О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении законов по вопросам судебно-экспертной деятельности", "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год" и другие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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