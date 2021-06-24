Законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя рассмотрят 25 июня сенаторы

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие пятой сессии Совета Республики седьмого созыва состоится 25 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Повесткой дня запланировано рассмотрение 10 законопроектов, среди которых "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", "О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении законов по вопросам судебно-экспертной деятельности", "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год" и другие.-0-