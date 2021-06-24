Мы не прогнемся, никакого эффекта от санкций не будет - Марзалюк

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не прогнемся, никакого эффекта от санкций не будет. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, комментируя введение секторальных санкций Европейским союзом.

"Эффект от этих санкций нулевой. Вообще это трагикомедия, если не сказать фарс. Потому что люди, которые кричат об интеграции Беларуси в Европу, делают все возможное, чтобы европейский вектор засох, что называется, практически на корню. Результатом этих санкций будет только упрочение военно-экономического сотрудничества Беларуси в первую очередь с Россией и КНР. И все на этом. Никто не сдастся, никакого эффекта от санкций не будет. Что касается всего остального, я думаю, любое решение должно быть просчитано. Просчитали ли они все последствия - геополитические, экономические и политические? Глубоко убежден, что нет", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, страна выстоит, несмотря ни на что. "Мы не прогнемся, не станем на колени, благодаря тому, что у нас есть Союзное государство и такое тесное военное сотрудничество с Российской Федерацией, и то, что мы в ОДКБ. Все это вместе гарантирует одну самую главную вещь - мы имеем полноту суверенитета. А все остальное мы переживем. И если кто-то хочет о чем-то говорить с Беларусью, то нужно разговаривать, договариваться, вести диалог с теми, кто является реальной политической элитой страны", - отметил парламентарий.-0-