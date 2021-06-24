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Лукашенко допускает введение военного положения в Беларуси

24.06.2021 15:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси уже не нужно развивать свободные экономические зоны, но нужно поднять средние зарплаты до 700-800 долларов. А также при необходимости - ввести в стране военное положение.

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе посещения Гродненскую область 24 июня, сообщает его пресс-служба.

О чем еще говорил Лукашенко

О санкциях Запада. Санкции стран Запада «говорят о их бессилии» и делают более актуальным вопрос о диверсификации белорусском экономики. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем».

О зарплатах. «Если мы за пятилетку по $ 700−800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно». Необходимо «подтянуть» и зарплату низкооплачиваемых работников.

О контрабанде сигарет. «Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся».

О СЭЗ. «Надо принять решение о „закрытии“ этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли».

О введении военного положения. В условиях введения санкций странами Запада оно возможно. Лукашенко объявил, что губернатору Гродненской области отныне присвоено звание генерал-майора.

«Пускай Караев (помощник президента по Гродненской области, ранее глава МВД - Прим. БДГ) одевает генеральскую форму, вам (губернатору Гродненской области Владимиру Каранику) же звание присвоено генерал-майора - и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания».

 
 
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В Беларуси уже не нужно развивать свободные экономические зоны, но нужно поднять средние зарплаты до 700-800 долларов. А также при необходимости - ввести в стране...
 
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