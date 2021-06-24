Департамент по авиации получил промежуточный доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по авиации Минтранса Беларуси получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте.

В документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены данные о текущих и завершенных действиях по состоянию на 18 июня 2021 года.

В заключении к докладу отмечено, что, хотя государства предоставили Секретариату ИКАО определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка.

"Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов", - сказано в документе. Предлагается продолжить расследование и представить доклад на следующей сессии Совета ИКАО.

"По состоянию на 18 июня от Беларуси в ИКАО было направлено 52 документа, аудио- и видеоматериалы. Департамент по авиации продолжает направлять материалы и тесно взаимодействует с Группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в департаменте.-0-