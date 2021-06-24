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Свыше 10 именных аудиторий откроют к 100-летию в БГУ

24.06.2021 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 10 именных аудиторий в честь выдающихся работников вуза откроют к 100-летию БГУ. В течение юбилейного года появятся кабинеты имени докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"Юбилейный список возглавит аудитория имени выдающегося ученого-математика, профессора и педагога Юрия Станиславовича Богданова. В его честь откроют кабинет 25 июня на факультете прикладной математики и информатики. В торжественной церемонии примут участие руководство факультета и ученики профессора. В аудитории организуют выставку научных и учебно-методических работ Юрия Богданова, разместят плакаты с фотоматериалами и краткими биографическими сведениями из его жизни. Также на данном факультете в течение года появятся кабинеты имени докторов физико-математических наук Рафаила Габасова, Евгения Иванова, Геннадия Медведева", - рассказали в пресс-службе.

В течение года имена известных сотрудников БГУ будут увековечены на механико-математическом, филологическом, историческом факультетах, факультетах международных отношений и социокультурных коммуникаций.

Юрий Станиславович Богданов (1920-1987) - советский и белорусский математик, доктор физико-математических наук, профессор, преподаватель факультета прикладной математики и информатики. Автор более 100 научных статей, монографий и семи учебных пособий. Являлся руководителем Республиканского методического объединения математиков, членом президиума и членом секции университетов и пединститутов научно-методического Совета по математике при учебно-методическом управлении Минвуза СССР, заместителем председателя секции математики научно-технического Совета Минвуза БССР, членом правления общества "Знание" БССР.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В течение года имена известных сотрудников БГУ будут увековечены на механико-математическом, филологическом, историческом факультетах, факультетах...
 
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