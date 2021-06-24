Для профилактики наркомании в молодежной среде важно внимание и участие родителей - ГУВД

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики наркомании в молодежной среде важно участие родителей. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома создано подразделение аналитической разведки, которое организует работу по выявлению лиц, занимающихся организацией интернет-магазинов и сбытом через интернет. Нами устанавливаются цепочки лиц, которые организуют поставки на территории Беларуси и распространение посредством сбыта, - отметил Александр Сазонов. - Эта работа ведется постоянно. Мы продолжим обеспечивать безопасность в Минске и не допустим массового распространения наркотиков в том числе и среди молодежи".

Как подчеркнул начальник управления, правоохранительные и заинтересованные государственные органы, а также общественные организации проводят работу в том числе с несовершеннолетними по профилактике наркопреступлений. "Наркомания - проблема комплексная, поэтому мы считаем, что основной потенциал имеется в работе с родителями как наиболее заинтересованной категории. Именно они лучше любого другого знают своего ребенка, особенности его поведения, чем он занимается в свободное время, интересуются его жизнью. Родители могут установить какие-то отклонения в его поведении: это может быть какая-то скрытность в определенных вопросах, появление денежных средств, новой одежды либо отклонений в его физическом состоянии. Поэтому хочу заострить внимание взрослых на то, чем занимаются их дети во время нахождения на отдыхе, у родственников либо по месту жительства", - сказал он.

"Несовершеннолетние лица обладают некоторой самостоятельностью и с учетом летних каникул имеют много свободного времени. При этом присутствует вполне естественное желание иметь определенную финансовую независимость, самоутвердиться. Значительную роль играет в современном мире система ценностей и установок - философия потребления благ. Все это на фоне недостаточного жизненного опыта становится благодатной средой для вовлечения молодых людей в преступную сферу. В настоящее время привлечение граждан к незаконной деятельности осуществляется предложением легкого и быстрого заработка. Такие предложения распространяются в социальных сетях и мессенджерах", - пояснил Александр Сазонов.

Говоря о возрасте и социальном портрете, правоохранители не усматривают здесь какой-либо закономерности - наркоторговля и наркомания не имеют каких-либо социальных рамок. "У каждого человека в жизни случаются моменты, когда ввиду той или иной причины он может быть вовлечен в незаконный оборот: ссора в семье, финансовые трудности. Тут должно быть понимание того, что наркотики и любые манипуляции с ними только осложняют ситуацию, а в конечном итоге приведут к главной проблеме - с законом, - добавил начальник управления. - Психология человека, в том числе и подростка, устроена таким образом, что все плохое может произойти с кем угодно, только не с ним. Имеет место недооценка опасности. Молодые люди легче идут на жертвы и таким образом совершают преступления. Мы проводим с ними достаточно объемную разъяснительную работу. Как известно, за незаконный оборот наркотиков в нашей стране предусмотрено очень жесткое наказание. Однако практика общения с задержанными показывает: они крайне несерьезно относятся к возможному наказанию, отсутствует осознание тяжести последствий".-0-