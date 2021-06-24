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Ане Бусевой из Минска очень нужна помощь
24.06.2021 16:01 — Новости Общества |
Мечтает не о гаджетах, а об удобной коляске
Аня Бусева из Минска 25 июня встретит свой 17-й День рождения. У девочки есть одно большое желание, даже скорее мечта. Это не новомодный гаджет, не трендовые одежки из бутика и даже не путешествие к морю. Ане нужна специализированная инвалидная коляска. С рождения девочка получила диагноз детский церебральный паралич, за годы лечения и реабилитаций самостоятельно пойти она так и не смогла. Уже 17 лет коляска для неё является основным средством передвижения. Без этого средства реабилитации жизнь активной и любознательной Ани в буквальном смысле теряет краски. Телевизор, тихий минский двор из окна квартиры, общение с мамой и сестрой – это то немногое, что Ане доступно в четырех стенах. Без коляски девочка не может выйти на улицу, проехать в любимый парк, сходить в цирк, на концерт, в магазин. Мама Ани Бусевой – Анастасия Владимировна – обратилась в Центр помощи «Вера» с просьбой помочь приобрести для дочери специализированную кресло-коляску для детей c ДЦП.
Получила родовую травму и осталась инвалидом
Уже с первых месяцев жизни маленькой Ани стало понятно, что ребенок останется инвалидом. Непредсказуемый исход родов.
«Моя беременность протекала хорошо, без патологий, роды тоже начались в срок на 40-й неделе беременности. После 11 часов родовой деятельности меня перевели в родильный зал, казалось, ещё пару минут и я встречусь с Анюткой. Еще несколько усилий и я смогу впервые взять её на руки, прижать крохотное тельце дочери к себе. Но в какой-то момент перед глазами все поплыло. Я потеряла сознание… в самый ответственный момент», – вспоминает события того злополучного дня Анастасия Владимировна.
Дальше события развивались для мамы, как в тумане. Кое-как девочка появилась на свет, но долгожданного плача в родильном зале так и не услышали. Аню сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также сообщили, что в результате родовой травмы у малышки поврежден шейный позвонок. На следующие сутки ребенка забрали в реанимацию РНПЦ «Мать и дитя». А дальше стали готовить маму к тому, что семье предстоит сложный путь борьбы за здоровье ребенка. Первый год жизни Анютки практически весь прошел в больничных стационарах.
«Мы приезжали на недельку-другую домой, и снова отправлялись в больницу. Это было очень сложно морально и физически. Многочисленные курсы лечения, реабилитации, обследования Аня проходила один за одним. Из-за поврежденного шейного позвонка дочка так и не смогла научиться крепко держать голову, она не села, не пошла. За 16 лет жизни Аня пережила 6 операций. Операции проводились по методу профессора Ульзибата, которая подразумевает минимальные повреждения тканей, являются щадящими и наиболее эффективными. Такие операции не проводятся в Беларуси. Мы ездили в Тульскую клинику и каждый раз это стоило для нашей семьи немалых денег», – рассказывает Анастасия Владимировна Бусева.
Кроме этого Аня постоянно и регулярно проходит курсы реабилитации, массажи, ЛФК, другую поддерживающую терапию. С поддержкой мамы непродолжительное время Аня может проводить в вертикальном положении, пробует делать шаги, которые даются ей непросто, все остальное время девочка проводит в коляске.
Аня обожает цирк, прогулки и хочет познавать мир
На сегодняшний день Аня обучается в Центре коррекционного развития, следующий год для неё будет последним, она окончит 9 классов. Девочка обожает заниматься с педагогами, ей все интересно, интеллект у Ани сохранен, есть лишь незначительная умственная отсталость. Мама с дочкой постоянно старались вести активный образ жизни: много гуляли, посещали концерты и выставки, особенно Ане нравится бывать в цирке. Походы на представления – настоящее событие и большая радость для Ани. Девочка также посещает бассейн, что очень важно для её здоровья.
«Мы старались не запираться дома. Я не стесняюсь ни своего ребенка, ни того, что дочка не ходит, поэтому мы всегда жили активной жизнью. У нас была специализированная коляска, которая позволяла запросто передвигаться на метро, ездить в общественном транспорте, посещать различные развлекательные места, магазины, площадки. Это была импортная модель, её мы приобретали за собственные средства. Не так давно коляска пришла в негодность, сломалась, вышла из строя. По индивидуальной программе реабилитации инвалида мы получили бесплатно коляску протезно-ортопедического завода, но в ней наши передвижения очень ограничены. Городская среда на такой коляске нам не подвластна: она тяжелая, трудная в управлении, не манёвренная. Соответственно, мы лишились возможности жить активной жизнью», – рассказывает мама Ани.
Девочке нужна специализированная коляска
Особенность диагноза в том, что девочка имеет ДЦП со спастическим тетрапарезом 3 степени тяжести резко выраженными статодинамическими нарушениями. Девочка нуждается в специализированной модели, которая будет подходить её физическим особенностям. Мама нашла подходящую модель Ombrelo с дополнительной комплектацией: тазоразводящими и грудными ремнями, независимыми подножками с регулировкой высоты приведения и отведения стопы.
«Эта модель предназначена для передвижения и ежедневного использования её детьми с двигательной дисфункцией. Коляска имеет крепкое строение, что гарантирует безопасность в ней ребенка. Такая модель прослужит Анечке много лет. Дочь высокая, поэтому не каждая модель для неё подходит. Этот вариант оснащен различными регулировками, что позволяет приспособить коляску под индивидуальные особенности и обеспечить наиболее комфортные условия ребенку. Конструкция также легко складывается, помещается в автомобиль», – поясняет женщина.
Мама воспитывает Аню одна, у женщины есть ещё младшая дочка. Семья живет на скромные социальные выплаты – пособие мамы по уходу за ребенком-инвалидом и пенсию Ани по инвалидности. Вместе с тем Ане постоянно нужны реабилитационные занятия, за которые мама также платит деньги. Свободных средств на приобретение необходимой коляски у семьи просто нет. К своему Дню рождения Аня очень бы хотела получить один единственный подарок – новую удобную коляску. Так, девочка сможет посещать свои любимые места, бывать с мамой в цирке, как и все дети, ходить на прогулки, смотреть кино и выставки, посещать бассейн. Семья Бусевых из Минска просит неравнодушных людей помочь осуществить мечту Анюты.
Помочь Анечке Бусевой в приобретении для нее кресла-коляски для детей-инвалидов и детей с заболеванием ДЦП – модель Ombrelo c дополнительной комплектацией, стоимостью 8294 бел.руб., Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Анне Бусевой:
1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.
2. Банковский благотворительный счет.
3. Система «Расчет» (ЕРИП).
4. SMS-пожертвование.
5. USSD-запрос на номер *222*24#
6. Благотворительная линия.
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Аня Бусева из Минска 25 июня встретит свой 17-й День рождения. У девочки есть одно большое желание, даже скорее мечта. Это не новомодный гаджет, не трендовые одежки из бутика и даже не путешествие к морю. Ане нужна специализированная инвалидная коляска.
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