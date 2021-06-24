Ане Бусевой из Минска очень нужна помощь

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Мечтает не о гаджетах, а об удобной коляске

Аня Бусева из Минска 25 июня встретит свой 17-й День рождения. У девочки есть одно большое желание, даже скорее мечта. Это не новомодный гаджет, не трендовые одежки из бутика и даже не путешествие к морю. Ане нужна специализированная инвалидная коляска. С рождения девочка получила диагноз детский церебральный паралич, за годы лечения и реабилитаций самостоятельно пойти она так и не смогла. Уже 17 лет коляска для неё является основным средством передвижения. Без этого средства реабилитации жизнь активной и любознательной Ани в буквальном смысле теряет краски. Телевизор, тихий минский двор из окна квартиры, общение с мамой и сестрой – это то немногое, что Ане доступно в четырех стенах. Без коляски девочка не может выйти на улицу, проехать в любимый парк, сходить в цирк, на концерт, в магазин. Мама Ани Бусевой – Анастасия Владимировна – обратилась в Центр помощи «Вера» с просьбой помочь приобрести для дочери специализированную кресло-коляску для детей c ДЦП.

Получила родовую травму и осталась инвалидом

Уже с первых месяцев жизни маленькой Ани стало понятно, что ребенок останется инвалидом. Непредсказуемый исход родов.

«Моя беременность протекала хорошо, без патологий, роды тоже начались в срок на 40-й неделе беременности. После 11 часов родовой деятельности меня перевели в родильный зал, казалось, ещё пару минут и я встречусь с Анюткой. Еще несколько усилий и я смогу впервые взять её на руки, прижать крохотное тельце дочери к себе. Но в какой-то момент перед глазами все поплыло. Я потеряла сознание… в самый ответственный момент», – вспоминает события того злополучного дня Анастасия Владимировна.

Дальше события развивались для мамы, как в тумане. Кое-как девочка появилась на свет, но долгожданного плача в родильном зале так и не услышали. Аню сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также сообщили, что в результате родовой травмы у малышки поврежден шейный позвонок. На следующие сутки ребенка забрали в реанимацию РНПЦ «Мать и дитя». А дальше стали готовить маму к тому, что семье предстоит сложный путь борьбы за здоровье ребенка. Первый год жизни Анютки практически весь прошел в больничных стационарах.

«Мы приезжали на недельку-другую домой, и снова отправлялись в больницу. Это было очень сложно морально и физически. Многочисленные курсы лечения, реабилитации, обследования Аня проходила один за одним. Из-за поврежденного шейного позвонка дочка так и не смогла научиться крепко держать голову, она не села, не пошла. За 16 лет жизни Аня пережила 6 операций. Операции проводились по методу профессора Ульзибата, которая подразумевает минимальные повреждения тканей, являются щадящими и наиболее эффективными. Такие операции не проводятся в Беларуси. Мы ездили в Тульскую клинику и каждый раз это стоило для нашей семьи немалых денег», – рассказывает Анастасия Владимировна Бусева.

Кроме этого Аня постоянно и регулярно проходит курсы реабилитации, массажи, ЛФК, другую поддерживающую терапию. С поддержкой мамы непродолжительное время Аня может проводить в вертикальном положении, пробует делать шаги, которые даются ей непросто, все остальное время девочка проводит в коляске.

Аня обожает цирк, прогулки и хочет познавать мир

На сегодняшний день Аня обучается в Центре коррекционного развития, следующий год для неё будет последним, она окончит 9 классов. Девочка обожает заниматься с педагогами, ей все интересно, интеллект у Ани сохранен, есть лишь незначительная умственная отсталость. Мама с дочкой постоянно старались вести активный образ жизни: много гуляли, посещали концерты и выставки, особенно Ане нравится бывать в цирке. Походы на представления – настоящее событие и большая радость для Ани. Девочка также посещает бассейн, что очень важно для её здоровья.

«Мы старались не запираться дома. Я не стесняюсь ни своего ребенка, ни того, что дочка не ходит, поэтому мы всегда жили активной жизнью. У нас была специализированная коляска, которая позволяла запросто передвигаться на метро, ездить в общественном транспорте, посещать различные развлекательные места, магазины, площадки. Это была импортная модель, её мы приобретали за собственные средства. Не так давно коляска пришла в негодность, сломалась, вышла из строя. По индивидуальной программе реабилитации инвалида мы получили бесплатно коляску протезно-ортопедического завода, но в ней наши передвижения очень ограничены. Городская среда на такой коляске нам не подвластна: она тяжелая, трудная в управлении, не манёвренная. Соответственно, мы лишились возможности жить активной жизнью», – рассказывает мама Ани.

Девочке нужна специализированная коляска

Особенность диагноза в том, что девочка имеет ДЦП со спастическим тетрапарезом 3 степени тяжести резко выраженными статодинамическими нарушениями. Девочка нуждается в специализированной модели, которая будет подходить её физическим особенностям. Мама нашла подходящую модель Ombrelo с дополнительной комплектацией: тазоразводящими и грудными ремнями, независимыми подножками с регулировкой высоты приведения и отведения стопы.

«Эта модель предназначена для передвижения и ежедневного использования её детьми с двигательной дисфункцией. Коляска имеет крепкое строение, что гарантирует безопасность в ней ребенка. Такая модель прослужит Анечке много лет. Дочь высокая, поэтому не каждая модель для неё подходит. Этот вариант оснащен различными регулировками, что позволяет приспособить коляску под индивидуальные особенности и обеспечить наиболее комфортные условия ребенку. Конструкция также легко складывается, помещается в автомобиль», – поясняет женщина.

Мама воспитывает Аню одна, у женщины есть ещё младшая дочка. Семья живет на скромные социальные выплаты – пособие мамы по уходу за ребенком-инвалидом и пенсию Ани по инвалидности. Вместе с тем Ане постоянно нужны реабилитационные занятия, за которые мама также платит деньги. Свободных средств на приобретение необходимой коляски у семьи просто нет. К своему Дню рождения Аня очень бы хотела получить один единственный подарок – новую удобную коляску. Так, девочка сможет посещать свои любимые места, бывать с мамой в цирке, как и все дети, ходить на прогулки, смотреть кино и выставки, посещать бассейн. Семья Бусевых из Минска просит неравнодушных людей помочь осуществить мечту Анюты.

Помочь Анечке Бусевой в приобретении для нее кресла-коляски для детей-инвалидов и детей с заболеванием ДЦП – модель Ombrelo c дополнительной комплектацией, стоимостью 8294 бел.руб., Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Анне Бусевой:

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Бусева ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Бусева 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5. USSD-запрос на номер *222*24#

Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6. Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555 Вы пожертвуете 3 рубля.



Уважаемые благотворители! Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями. Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!