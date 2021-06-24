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Сотрудничество молодежных парламентов Беларуси и России будет существенно расширено - Макаревич

24.06.2021 16:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество между органами молодежного парламентаризма Беларуси и России будет существенно расширено. Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич в рамках встречи с членами молодежных парламентов Калининградской и Тамбовской областей Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Отмечая, что визит проходит в канун Форума регионов Беларуси и России, председатель Молодежного парламента Егор Макаревич обратил внимание на необходимость дальнейшего сотрудничества с органами молодежного парламентаризма России, реализации совместных проектов в сфере сохранения исторической памяти.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по линии региональных молодежных парламентов.

"Сегодня молодежный парламентаризм позволяет не только реализовывать значимые проекты, но и выстраивать эффективную коммуникацию между молодыми общественными лидерами наших стран", - отметил Егор Макаревич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечая, что визит проходит в канун Форума регионов Беларуси и России, председатель Молодежного парламента Егор Макаревич обратил внимание на необходимость...
 
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