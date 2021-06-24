Домашнее насилие: какие новые нормы появятся в законах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Депутатский корпус рассмотрит на сессии в пятницу изменения в законы по вопросам профилактики правонарушений в первом чтении. О некоторых деталях правовых новелл рассказал в интервью корреспонденту Sputnik член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Иван Мамайко.

Он сообщил, что поправки вносятся в четыре законодательных акта: об основах деятельности по профилактике правонарушений, о социальном обслуживании, об оружии, о порядке направления граждан в ЛТП и условиях нахождения в них.

Бывшие супруги

Во-первых, расширяется круг лиц, в отношении которых насилие может квалифицироваться как домашнее. К ним планируется отнести раздельно проживающих бывших супругов и близких родственников, рассказал депутат.

По действующему закону в этот круг входят только совместно проживающие члены семьи и близкие родственники, которые ведут общее хозяйство.

О чем же говорит статистика? За 2020 год в Беларуси зарегистрировано 292 тяжких и особо тяжких преступления против жизни и здоровья, которые отнесены к такой категории как семейно-бытовое насилие по действующему законодательству.

"Вместе с тем, было зафиксировано еще 56 аналогичных преступлений, но конфликт происходил между гражданами, проживающими раздельно. Вот, к примеру - и это случаи из практики - пришел внук к бабушке, нанес ей тяжкие телесные или убил. Бывший супруг, который не вел совместное хозяйство с женой, но они продолжали общаться, применил к ней насилие. И вот во всех этих ситуациях закон о профилактике применить нельзя", - пояснил Мамайко.

По его словам, данный пробел сейчас восполняется.

Обряды с насилием

В законе прописывается сохранение традиционных семейных ценностей, уважение к частной жизни, а также недопустимость рассмотрения обычаев, религиозных убеждений, вероисповеданий, традиций как оправдания правонарушений, констатировал собеседник.

Парламентарий подчеркнул, что никакие ценности или устои других государств не должны являться определяющими при формировании политики в сфере профилактики правонарушений.

"Есть, например, традиции, связанные с некими обрядами, которые допускают какое-то насилие. Так вот, это никак не может являться основанием для оправдания преступления", - считает депутат.

Защитное предписание

По мнению парламентария, ключевым инструментом индивидуальной профилактики насилия в семье является так называемое защитное предписание.

Оно выносится в случае ведения административного или уголовного процесса в связи с домашним насилием.

По словам депутата, тут есть нюанс. Принятию предписания должно предшествовать вынесение постановления о наложении административного взыскания или вынесении уголовного наказания. То есть процесс должен быть завершен, а гражданин - официально предупрежден в течение одного года.

"Такая длительная процедура, которая предшествует предписанию, снижает его актуальность. А ведь это по сути дела дополнительное наказание. Новшество заключается в том, что не нужно будет ждать окончания административного или уголовного процесса, а выносить защитное предписание уже в самом начале", - отметил Мамайко.

Ведь защитное предписание – это установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий.

"Что сюда относится? Запрет предпринимать попытки выяснить местопребывание пострадавшего. Ведь при семейном конфликте, лицо, которое подверглось насилию, могут отселить в кризисную комнату. Предписание запрещает разыскивать потерпевшего. Это один из видов ограничительных мер", - пояснил он.

Также может устанавливаться запрет посещать места нахождения и вообще общаться с пострадавшим, распоряжаться совместной собственностью. Может быть выдвинуто требование временно покинуть общее с пострадавшим жилое помещение, даже если насильник там прописан. При этом устанавливается определенный срок - до 15 -30 суток.

Парламентарий сообщил, что за 2020 год в Беларуси было применено 6,5 тысяч защитных предписаний, из них 5,5 тысяч - с обязанностью покинуть общее с пострадавшим жилое помещение.

Мировой опыт

При подготовке нового законопроекта был проанализирован мировой опыт. В законодательстве более 120 зарубежных государств, в том числе почти во всех странах постсоветского пространства, имеются схожие нормативно-правовые акты.

В ЕС – Великобритании, Австрии, Норвегии, Португалии, Испании - есть законы, где закреплены положения против домашнего насилия. Среди них – ограничительные и профилактические меры к гражданам, совершившим домашнее насилие, поддержка пострадавших.

По словам депутата, "многолетнее применение подобных подходов на практике дает положительный результат". Например, в Португалии за 2015 год при населении страны в 10,5 миллионов человек зарегистрировано 29 убийств и 39 покушений, относящихся к домашнему насилию. А у нас в стране с населением в 9,5 миллионов граждан за тот же период зарегистрировано 111 бытовых убийств с покушениями - почти в два раза больше.

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