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"Великий камень" активизирует белорусско-китайские торгово-экономические отношения

24.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые научно-технические проекты и стартапы, которые придут в "Великий камень", смогут вывести торгово-экономические отношения между Беларусью и Китаем на более высокий уровень. Мощный потенциал в таких процессах в новостройке кластера - это инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений. Здание начинают заселять молодые компании. В их распоряжении зоны для коворкинга, отдыха, столовая, спортивный зал. Плюс лаборатории и производственные боксы, где можно будет создавать прототипы будущей продукции.

Янь Ган, гендиректор компании по развитию индустриального парка:

Мы надеемся, что здесь сможем развивать новые стартап-проекты, которые затем реализуют в массовом производстве. Вместе мы сможем выйти и на международный рынок. Сам центр - это еще и результат сотрудничества академий наук Беларуси и провинции Гуандун. Также многие подразделения Академии наук Китая готовы создать свои представительства в этом центре.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка:  

Площади этого здания будут предоставляться за условную величину, т.е. фактически бесплатно, чтобы предприниматель с идеей мог ее развить. С юридической точки зрения, недавно был принят главой государства новый указ. Это уже 4-я редакция, посвященная "Великому камню". В нем большое внимание как раз и уделено инновациям. Появляется новый термин - "субъект инновационной деятельности", ряд льгот, которые он получает, чтобы молодым стартапам было с финансовой точки зрения легко стать и развививаться.

  

Сегодня в компании по развитию индустриального парка создан специальный клуб соинвесторов "Искра". Он занимается поиском новых инновационных проектов по всей стране.  


 
 
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Новые научно-технические проекты и стартапы, которые придут в "Великий камень", смогут вывести торгово-экономические отношения между Беларусью и Китаем на более...
 
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