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Следственный комитет проводит проверку по факту чрезвычайного происшествия в Воложинском районе

24.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Там утонула 9-летняя девочка. Она вместе с семьей была рядом с водоемом в деревне Дружичи. Во время купания начала тонуть, спасти ее не удалось. К сожалению, это далеко не единственный случай. Жертвами отдыха на воде почти каждый день становятся взрослые и дети. Поэтому сотрудники ОСВОДа настойчиво рекомендуют не игнорировать простые правила безопасности - купаться исключительно в разрешенных местах, не нырять в воду с мостов и дамб. А МЧС даже в СМС сегодня напомнило об усилении жары и необходимости беречь детей на водоемах.

Сотрудники ОСВОДа дежурят на акваториях круглосуточно. Обходят набережные, проводят рейды на катерах и даже контролируют ситуацию с неба с помощью дронов в поисках нарушителей порядка.

 
 
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Там утонула 9-летняя девочка. Она вместе с семьей была рядом с водоемом в деревне Дружичи. Во время купания начала тонуть, спасти ее не удалось. К сожалению, это...
 
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