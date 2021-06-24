Следственный комитет проводит проверку по факту чрезвычайного происшествия в Воложинском районе

Источник материала: БT

Там утонула 9-летняя девочка. Она вместе с семьей была рядом с водоемом в деревне Дружичи. Во время купания начала тонуть, спасти ее не удалось. К сожалению, это далеко не единственный случай. Жертвами отдыха на воде почти каждый день становятся взрослые и дети. Поэтому сотрудники ОСВОДа настойчиво рекомендуют не игнорировать простые правила безопасности - купаться исключительно в разрешенных местах, не нырять в воду с мостов и дамб. А МЧС даже в СМС сегодня напомнило об усилении жары и необходимости беречь детей на водоемах.

Сотрудники ОСВОДа дежурят на акваториях круглосуточно. Обходят набережные, проводят рейды на катерах и даже контролируют ситуацию с неба с помощью дронов в поисках нарушителей порядка.