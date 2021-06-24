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Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси

24.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси. Основой стало расследование в отношении должностных лиц бобруйского коммерческого предприятия, которое занимается созданием рекламы. Фигуранты подозреваются в выплате "серой" зарплаты сотрудникам фирмы. Более 100 человек получали зарплаты в конвертах. Таким образом дельцы обходили закон, и в казну недоплачивались налоги, считают в ДФР. Выяснилось это после дополнительной проверки.

Александр Шаройкин, начальник УДФР КГК Беларуси по Могилевской области: 

Установлено, что должностные лица ЗАО на протяжении 2016-2021 годов выплатили работникам более 1,1 млн рублей в конвертах (без оформления с ними трудовых отношений). При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения в сумме почти 375 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в особо крупном размере. Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении должностных лиц бобруйской рекламной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2433 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты страховых взносов).

КГК: За зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

И напомним, что поправки в УК в части экономических преступлений вступили в силу 19 июня. До 7 лет - за зарплату в конвертах, до 12 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Все это предполагает Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. В ДФР подчеркнули: ужесточение ответственности обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия. Зарплаты в конвертах - не только причиняют ущерб государству, но и сами работники в будущем получат несправедливо малую пенсию.

 
 
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Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси. Основой стало расследование в отношении должностных лиц бобруйского...
 
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