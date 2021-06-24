Информационная война и санкции направлены на сдерживание роста страны - мнение

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная война, санкционное давление в разных его проявлениях - все это направлено на сдерживание роста Беларуси. Уверенность в этом корреспонденту БЕЛТА высказала член Совета Республики Тамара Шатликова.

"Параллели, приведенные 22 июня Александром Лукашенко о событиях 1941 года с настоящим временем, натолкнули меня на мысль, что в нашей жизни есть нечто несоизмеримо большее, чем внутригосударственные противоречия, отношение к политическим элитам и даже самой жизни. И имя этому - Родина. Во имя Родины наши предки объединились, забыли обо всех своих противоречиях и сражались с общим врагом. Да, были и те, кто принял другую сторону, посулившую процветание и благоденствие. Но их было абсолютное меньшинство, и какая на самом деле судьба была уготована им и остальным советским гражданам - нам хорошо известно, - отметила сенатор. - Сейчас мир изменился, каждая последующая война не похожа на предыдущую, а чтобы поработить противника, не всегда даже нужно вступать в так называемую горячую фазу войны. Не изменились только люди со своими мыслями, слабостями и достоинствами. И в этих новых войнах идет борьба за умы людей".

Тамара Шатликова считает, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, извне декларируются лозунги заботы о нашем процветании.

"Вот только действия и в этот раз расходятся со словами. Информационная война, санкционное давление в разных его проявлениях - все это направлено на сдерживание роста страны. И чем более конкурентоспособной становится страна, тем сильнее давление. Примером сказанному могут послужить санкции в отношении Китая и России. Поэтому крайне важно при принятии каждым из нас ключевых решений, касающихся всей страны, ставить во главу угла интересы Родины. А для этого очень важно обладать критическим мышлением и пониманием, что решение наших проблем только в наших руках", - подвела итог сенатор. -0-