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ФОТОФАКТ: Торжественный выпуск в Университете гражданской защиты МЧС
24.06.2021 17:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС сегодня состоялся торжественный выпуск учащихся.-0-
Фото Егора Павлющика
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В Университете гражданской защиты МЧС сегодня состоялся торжественный выпуск учащихся.
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