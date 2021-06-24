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Макаров: Беларусь выступает за демилитаризацию темы информационной безопасности
24.06.2021 17:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров выступил перед участниками IX Московской конференции по международной безопасности, сообщили БЕЛТА в БИСИ.
Олег Макаров перечислил тенденции в информационной сфере, содержащие риски для национальной безопасности, среди которых конфликтная поляризация общественного сознания, снижение порога критического восприятия информации, обострение проблем кибербезопасности в условиях глобальных противоречий.
В качестве примера успешного реагирования на актуальные вызовы он привел основные положения Концепции информационной безопасности Беларуси. "Мы последовательно выступаем за то, чтобы демилитаризировать тему информационной безопасности", - отметил директор БИСИ.
Ключевой проблемой международной информационной безопасности Олег Макаров назвал отсутствие единого международно-правового режима, регулирующего ИКТ-пространство.
В IX Московской конференции по международной безопасности участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств, эксперты. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.-0-
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Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров перечислил тенденции в информационной сфере, содержащие риски для национальной...
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