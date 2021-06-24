Макаров: Беларусь выступает за демилитаризацию темы информационной безопасности

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров выступил перед участниками IX Московской конференции по международной безопасности, сообщили БЕЛТА в БИСИ.

Олег Макаров перечислил тенденции в информационной сфере, содержащие риски для национальной безопасности, среди которых конфликтная поляризация общественного сознания, снижение порога критического восприятия информации, обострение проблем кибербезопасности в условиях глобальных противоречий.

В качестве примера успешного реагирования на актуальные вызовы он привел основные положения Концепции информационной безопасности Беларуси. "Мы последовательно выступаем за то, чтобы демилитаризировать тему информационной безопасности", - отметил директор БИСИ.

Ключевой проблемой международной информационной безопасности Олег Макаров назвал отсутствие единого международно-правового режима, регулирующего ИКТ-пространство.

В IX Московской конференции по международной безопасности участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств, эксперты. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.-0-