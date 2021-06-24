ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макаров: Беларусь выступает за демилитаризацию темы информационной безопасности

24.06.2021 17:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров выступил перед участниками IX Московской конференции по международной безопасности, сообщили БЕЛТА в БИСИ.

Олег Макаров перечислил тенденции в информационной сфере, содержащие риски для национальной безопасности, среди которых конфликтная поляризация общественного сознания, снижение порога критического восприятия информации, обострение проблем кибербезопасности в условиях глобальных противоречий.

В качестве примера успешного реагирования на актуальные вызовы он привел основные положения Концепции информационной безопасности Беларуси. "Мы последовательно выступаем за то, чтобы демилитаризировать тему информационной безопасности", - отметил директор БИСИ.

Ключевой проблемой международной информационной безопасности Олег Макаров назвал отсутствие единого международно-правового режима, регулирующего ИКТ-пространство.

В IX Московской конференции по международной безопасности участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств, эксперты. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров перечислил тенденции в информационной сфере, содержащие риски для национальной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Домашнее насилие: какие новые нормы появятся в законах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by