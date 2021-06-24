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Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями

24.06.2021 17:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники общенационального диалога "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы" приняли заявление в связи с введением четвертого пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси". Мероприятие прошло в Национальной библиотеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, белорусская молодежь выражает несогласие с экономическими санкциями, введенными против Беларуси и считает, что действия, направленные на подрыв экономики страны, противоречат нормам международного права.

Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями

"Сегодня суверенное государство, находящееся в самом центре Европы, пытаются превратить в резервацию, отрезав от остального мира. Это ли принципы "просвещенной" демократии? Такими ли методами должны действовать в XXI веке крупнейшие мировые державы? - говорится в заявлении. - Никакие политические разногласия не должны ущемлять права обычных граждан. От санкций в первую очередь страдают работники организаций и предприятий, а следовательно их семьи и дети, молодежь. Мы являемся свидетелями открытого нарушения основополагающего права любого человека - права достойно трудиться для обеспечения достойного уровня жизни себе и членам своей семьи. Европейский союз не имеет права пренебрегать судьбами простых людей".

Участники диалога от имени молодежных общественных организаций, молодежного и студенческого актива Беларуси указали мировому сообществу на неправомерность действий ЕС и призывали широкую общественность присоединиться к заявлению.

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Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями
Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями
Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями

Фото БРСМ

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская молодежь выражает несогласие с экономическими санкциями, введенными против Беларуси и считает, что действия, направленные на подрыв экономики страны,...
 
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