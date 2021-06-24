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Двое абитуриентов удалены во второй день сдачи ЦТ по математике

24.06.2021 17:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое абитуриентов удалены из аудитории во второй день сдачи централизованного тестирования по математике, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Удалены двое абитуриентов. Один - за мобильный телефон, другой - за шпаргалку, - рассказал Юрий Миксюк. - По медпоказаниям не прошли три человека".

На ЦТ по математике зарегистрировались около 32,2 тыс. абитуриентов. В первый день прохождения испытания не явились 1072 человека, во второй - 534.

Следующим абитуриенты будут сдавать ЦТ по биологии - 26 июня.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Удалены двое абитуриентов. Один - за мобильный телефон, другой - за шпаргалку, - рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. - По...
 
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