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Департамент по авиации Минтранса получил промежуточный доклад ICAO
24.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Департамент по авиации Минтранса Беларуси получил "Промежуточный доклад о ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair 23 мая". Он подготовлен группой специалистов международной организации гражданской авиации. Авторы указывают, что для завершения расследования все еще требуется дополнительная поддержка ряда государств.
В свою очередь Беларусь направила в ICAO 52 документа, аудио- и видеоматериалы. Департамент по авиации продолжает активно помогать справедливому расследованию. Доклад будет представлен на следующей сессии совета ICAO в сентябре.
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Департамент по авиации Минтранса Беларуси получил "Промежуточный доклад о ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair 23 мая". Он подготовлен группой специалистов...
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