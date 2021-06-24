Департамент по авиации Минтранса получил промежуточный доклад ICAO

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Департамент по авиации Минтранса Беларуси получил "Промежуточный доклад о ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair 23 мая". Он подготовлен группой специалистов международной организации гражданской авиации. Авторы указывают, что для завершения расследования все еще требуется дополнительная поддержка ряда государств.

В свою очередь Беларусь направила в ICAO 52 документа, аудио- и видеоматериалы. Департамент по авиации продолжает активно помогать справедливому расследованию. Доклад будет представлен на следующей сессии совета ICAO в сентябре.