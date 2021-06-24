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Прогноз погоды на 25 июня. Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении
24.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении (красный уровень опасности).
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Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Штормовое...
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