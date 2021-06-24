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Прогноз погоды на 25 июня. Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении

24.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении (красный уровень опасности).
В дневные часы 25 июня (пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.

 
 
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Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Штормовое...
 
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