Прогноз погоды на 25 июня. Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении

Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении (красный уровень опасности).

В дневные часы 25 июня (пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.