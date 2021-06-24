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Белорусский колорит под лучами июньского солнца. Блюда традиционной кухни, презентация подворий, творческие выступления и национальные костюмы. В Несвиже прошел региональный этап аграрного оупен-эйра "Властелин села". 14 семей со всех уголков Минской области боролись за звание лучших в нескольких номинациях. Среди участников - медики, учителя, водители, трактористы, лесничие. О сплоченности и слаженности команд - Илья Цветков.

Показать высший класс в спортивных дисциплинах и удивить всех своими творческими способностями приехала в Несвиж семья Крижевичей из Клецкого района. Трудолюбивые, гостеприимные и с чувством юмора – так о них отзываются соседи и родственники, которые приехали поддержать команду своего города. О конкурсе "Властелин села" Крижевичи слышали давно - в этом году решили поучаствовать.

Семья Крижевичей, участники конкурса "Властелин села":



Меня зовут Юлия, папа у нас Александр и дочка Маргарита. Папа работает на агропромышленном предприятии. Я - учитель математики и информатики в школе. Мы как-то подумали, что мы дружная семья, что сможем поучаствовать и занять призовое место. Надеемся, удивим жюри. Но самое главное - это не победа, а участие.

Таких самобытных и активных семей здесь 14. Каждая со своим колоритом, традициями и визитной карточкой - гастрономической, рукодельной и музыкальной.

В программе регионального этапа семейного забега командные дисциплины на сплоченность и слаженность. Начали, конечно же, с физкультурной разминки.

Самые сложные - задания эстафеты. Здесь все наоборот - жены забивали гвозди, мужья справлялись с пеленанием малышей.

Ну и какой же агро оупэн-эйр без угощений! Участники конкурса развернули настоящие шведские столы - только по-белорусски, тем самым организовали дегустацию блюд традиционной национальной кухни.

Семья Белезяк, участники конкурса "Властелин села":

Мы из Пуховичского района приехали. Я Настя, это мой муж Агнес. Будем удивлять яствами. У нас все свое - большой огород, ягодки свежие, огурчики маринованные, лучок, есть несколько фирменных блюд. Большой каравай испекли - тоже по фирменному рецепту семейному - будем угощать всех желающих.

Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ: "Это в первую очередь такая сплачивающая инициатива - мы стараемся, чтобы все наши гости чувствовали себя не как на соревновании, а как на празднике. Ну и такими мероприятиями мы в первую очередь хотим популяризировать и поддержать институт семьи - это очень важно наш взгляд".

В итоге путевку в финал получила семья из Несвижа. Команда с мечтой на победу отправится представлять Минскую область в финале конкурса. "Властелина села" выберут на празднике "Купалье" в Александрии 10 июля.