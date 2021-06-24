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Выставка к юбилею компартии КНР открылась в Музее истории Великой Отечественной

24.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из Поднебесной не только торгово-экономические, но и культурные отношения. Вековая история Компартии Китая - в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Посетители смогут ознакомиться с достижениями страны в области политики, экономики, культуры и международных отношений.

Тесное сотрудничество двух стран - и в совместной борьбе с COVID-19. Посол Китая в нашей стране отметил высокую готовность к совместной работе с белорусскими коллегами. Белорусы же чувствуют надежное плечо поддержки китайских друзей.

 
 
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Из Поднебесной не только торгово-экономические, но и культурные отношения. Вековая история Компартии Китая - в зале Победы Музея истории Великой Отечественной...
 
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