ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БГУ к Дню молодежи организует концерт для жителей Минска

24.06.2021 19:25 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт "В ритме БГУ" пройдет 26 июня в торговом центре "Столица" в Минске. Мероприятие организуется в преддверии Дня молодежи, который отмечается в последнее воскресенье июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В программе запланировано выступление фольк-медиа группы "Неруш", народного фольклорного ансамбля "Тутэйшая шляхта", ансамбля эстрадного танца "Седьмое небо", мужского вокального ансамбля "Галант" и молодых исполнителей университета.

Кроме того, на площадке торгового центра будет организован университетский клуб настольных игр Daily Geek. Гостям праздника предложат увлекательные состязания на развитие памяти, скорости мышления, финансовой грамотности и другое. Всего коллекция игр насчитывает более 50 наименований.

На концерт приглашаются все желающие. Вход на мероприятие свободный.

Организаторами праздника выступают управление по делам культуры БГУ, администрация Московского района Минска и ТЦ "Столица".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе запланировано выступление фольк-медиа группы "Неруш", народного фольклорного ансамбля "Тутэйшая шляхта", ансамбля эстрадного танца "Седьмое небо",...
 
Новости дня
Новости общества
 
Санэпидслужба дала рекомендации по приготовлению и хранению пищи в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by