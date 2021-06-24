MILEX-2021 - день второй - день двусторонних переговоров и встреч

Источник материала: БT

Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 сегодня продолжается в Минске. Это день двусторонних переговоров и встреч. Отмечается, что за первые дни форума уже подписаны несколько договоров. Пока подробности не разглашаются, но речь уже идет о десятках миллионов долларов. Наряду с зарубежными партнерами, Министерство обороны Беларуси заинтересовано в принятии на вооружение новейших образцов. Так, часть техники уже используется нашей армией, часть будет принята в ближайшее время.

Сергей Симоненко, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:

Конечно же, экспозиция КБ "Радар" с их продукцией. Готовится ряд контрактов данной компании для покупки техники РЭБ. Очень интересна продукция холдинга "Агат". Реализуется ряд проектов с данным холдингом. Широко представлена линейка российских предприятий, это тоже заслуживает большого внимания. На сегодняшний день мы работаем, верстаем на уровне экспертов, на поставку нам в Вооруженные силы очередной партии самолетов Су-30СМ, очередной партии БТР. Я думаю, они поступят уже к концу этого года.

Так же на площадке MILEX прошла и научная конференция. Среди основных тем - автоматизированные системы управления войсками, противодействие высокоточному оружию и средства РЭБ. Модернизация, ремонт и утилизация вооружения и военной техники.





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