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Генпрокуратура: У военных преступлений нет сроков давности

24.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, новые факты. Сегодня стало известно, что следственная группа Генпрокуратуры отправила запрос в Латвию по поводу оказания правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, которые сейчас проживают на территории страны.

Согласно архивным документам и показаниям свидетелей, действия латышских карателей отличались особой жестокостью. В ходе расследования предстоит выяснить роль каждого из этих легионеров в уничтожении мирного населения. Известно, что в ряде стран Европы и Америки проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. В Генпрокуратуре напомнили, что у военных преступлений нет сроков давности, неотвратимость ответственности должна быть обеспечена.

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы - старший прокурор управления Генпрокуратуры Беларуси:

Так, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгард Ринкевич, в отношении которого в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело за разжигание национальной вражды в связи с надругательством над государственным флагом Беларуси, во время официального визита в Канаду встречался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы", созданной ветеранами латышского легиона СС. В этой связи следует отметить, что уголовное законодательство как Беларуси, так и других стран к составу преступления "разжигание национальной вражды и розни" относит и деяния, направленные на реабилитацию идеологии нацизма. И как мы видим, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников.

Уголовное дело против главы МИД Латвии и мэра Риги: состав преступления очевиден

Генпрокурор страны Андрей Швед рассказал, что уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги находится в производстве Следственного комитета Беларуси. Как отметил глава надзорного ведомства, в рамках расследования следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку беспрецедентному, кощунственному поступку в отношении нашего символа.


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Расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, новые факты. Сегодня стало известно, что следственная группа...
 
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