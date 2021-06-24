Червенский дом-интернат посетила благотворительная делегация из Франции

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Червенский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития посетила благотворительная делегация из Франции. Представители одной из социальных организаций подарили детям микроавтобус со специальным подъемником для инвалидных колясок и регулируемыми креслами для перевозки людей с физическими особенностями. Комфортный транспорт воспитанники интерната опробовали сразу же. А в качестве благодарности подготовили для гостей концерт.

Сильвия Коэн, руководитель международного благотворительного клуба:

Акции добра мы проводим по всему миру. В Беларуси – не впервые. В 2014 году навестили с подарками детский дом-интернат в Ивенце. Приехать в Червень планировали еще в 2020-м, но помешал CAVID-19. Очень рады, что встреча все-таки состоялась. Мы восхищены добродушием и талантами ребят и счастливы хоть в чем-то им помочь

В Червенском доме-интернате сегодня воспитываются 96 детей и 170 "молодых взрослых" от 7 до 31 года. Учреждение создает все условия для всестороннего развития своих воспитанников и социальной адаптации детей-инвалидов.