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Профильные лингвистические лагеря работают в Минской области
24.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Каникулы с акцентом. Сразу несколько иностранных языков - английский, немецкий, французский - углубленно изучают во время занятий в профильных лагерях Минской области. Новые знания в свободное время получают и в Молодечненской 9-й школе - единственной в городе, где экзотический испанский язык изучают и во время учебного года. Уроки в лингвистическом классе ежедневно посещают старшеклассники.
Кроме лингвистических, в центральном регионе работают и другие профильные лагеря. Среди них экологические, военно-патриотические и спортивные.
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Каникулы с акцентом. Сразу несколько иностранных языков - английский, немецкий, французский - углубленно изучают во время занятий в профильных лагерях Минской...
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