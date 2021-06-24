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Профильные лингвистические лагеря работают в Минской области

24.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каникулы с акцентом. Сразу несколько иностранных языков - английский, немецкий, французский - углубленно изучают во время занятий в профильных лагерях Минской области. Новые знания в свободное время получают и в Молодечненской 9-й школе - единственной в городе, где экзотический испанский язык изучают и во время учебного года. Уроки в лингвистическом классе ежедневно посещают старшеклассники.

Кроме лингвистических, в центральном регионе работают и другие профильные лагеря. Среди них   экологические, военно-патриотические и спортивные.

 
 
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Каникулы с акцентом. Сразу несколько иностранных языков - английский, немецкий, французский - углубленно изучают во время занятий в профильных лагерях Минской...
 
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