Международный турнир по китайским шахматам сянци пройдет в БГУ

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 26 и 27 июня пройдет международный турнир по китайским шахматам сянци. Состязание приурочено к 100-летию со дня образования Коммунистической партии Китая и организуется с целью популяризации игры сянци в Беларуси и формирования интереса к китайскому языку и культуре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Турнир развернется на площадке Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ (РИКК). Его участниками станут 40 сянцистов из Беларуси, России и Китая. От Беларуси выступят представители клубов сянци БГЭУ, "Эврика" Фрунзенского района, "Контакт" Центрального района, Китайского культурного центра, а также клуба шахматного триатлона "Ровесник" и сборная Первомайского района (Минск), Лидский клуб сянци (Гродненская область).

В первый день соревнования, 26 июня, организуют блиц-турнир. Здесь участники на протяжении 11 туров разыграют пятиминутные партии. В этот же день состоится матч Россия-Беларусь. Игроки проведут один тур на трех досках. Основной турнир развернется 27 июня.

Победителей наградят призами, а участникам основного турнира вручат дипломы и сувениры.

Организаторами шахматного состязания выступают Федерация китайских шахмат сянци и РИКК БГУ. Турнир проводится при поддержке китайской компании "ЗТЕ" и Европейской федерации сянци.

Сянци - китайская настольная игра, существующая более трех тысяч лет, одна из наиболее популярных в мире. Ее часто называют китайскими шахматами. В сянци играют на прямоугольной доске, которая имеет 64 квадрата. У каждого игрока 16 фигур, из которых одна является главной, с ее гибелью партия считается проигранной. В отличие от европейских и других шахмат в сянци фигуры стоят не внутри квадратов, а на точках пересечения линий. Кроме того, располагаются не в два, а в три ряда. В центре доски находится река, которая влияет на движение "воинов" и "слонов".-0-