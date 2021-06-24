ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Международный турнир по китайским шахматам сянци пройдет в БГУ

24.06.2021 21:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 26 и 27 июня пройдет международный турнир по китайским шахматам сянци. Состязание приурочено к 100-летию со дня образования Коммунистической партии Китая и организуется с целью популяризации игры сянци в Беларуси и формирования интереса к китайскому языку и культуре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Турнир развернется на площадке Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ (РИКК). Его участниками станут 40 сянцистов из Беларуси, России и Китая. От Беларуси выступят представители клубов сянци БГЭУ, "Эврика" Фрунзенского района, "Контакт" Центрального района, Китайского культурного центра, а также клуба шахматного триатлона "Ровесник" и сборная Первомайского района (Минск), Лидский клуб сянци (Гродненская область).

В первый день соревнования, 26 июня, организуют блиц-турнир. Здесь участники на протяжении 11 туров разыграют пятиминутные партии. В этот же день состоится матч Россия-Беларусь. Игроки проведут один тур на трех досках. Основной турнир развернется 27 июня.

Победителей наградят призами, а участникам основного турнира вручат дипломы и сувениры.

Организаторами шахматного состязания выступают Федерация китайских шахмат сянци и РИКК БГУ. Турнир проводится при поддержке китайской компании "ЗТЕ" и Европейской федерации сянци.

Сянци - китайская настольная игра, существующая более трех тысяч лет, одна из наиболее популярных в мире. Ее часто называют китайскими шахматами. В сянци играют на прямоугольной доске, которая имеет 64 квадрата. У каждого игрока 16 фигур, из которых одна является главной, с ее гибелью партия считается проигранной. В отличие от европейских и других шахмат в сянци фигуры стоят не внутри квадратов, а на точках пересечения линий. Кроме того, располагаются не в два, а в три ряда. В центре доски находится река, которая влияет на движение "воинов" и "слонов".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир развернется на площадке Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ (РИКК).
 
Новости дня
Новости общества
 
К 100-летию БГУ выпускники заложили капсулу времени для студентов 2121 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by