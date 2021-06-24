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Беларусь и Индонезия подтвердили взаимную заинтересованность в активизации двусторонних контакто
24.06.2021 21:49 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В формате видеоконференции 24 июня состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Николая Борисевича с генеральным директором по делам Америки и Европы (в ранге заместителя министра) Министерства иностранных дел Индонезии И Геде Нгурах Сваджая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-индонезийских отношений по широкому спектру вопросов.
Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в активизации двусторонних контактов. Обсуждены конкретные шаги по реализации запланированных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровне, включая организацию седьмого заседания межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, а также очередного раунда политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.-0-
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Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-индонезийских отношений по широкому спектру вопросов.
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