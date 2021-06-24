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Политолог: слабое государство никогда не сможет быть суверенным
24.06.2021 22:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабое государство никогда не сможет быть суверенным. На это обратил внимание политический аналитик Павел Карназыцкий в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
"Я думаю, они (протестный электорат, призывающий к санкциям. - Прим. БЕЛТА) не понимают, что слабое государство никогда не станет суверенным. Что в этом геополитическом пространстве слабых никто уважать не будет", - отметил Павел Карназыцкий.
По его мнению, даже если Запад и делает какие-то шаги навстречу, то это всего лишь заигрывание, он все равно преследует определенные интересы. Павел Карназыцкий привел в пример Украину: ЕС ввел для ее граждан безвизовый режим, но страну использует в своих целях. "Европа их судьбой не интересуется. Судьбой белорусов будет интересоваться только белорусское государство", - убежден политолог.
Он заявил, что не понимает находящихся за рубежом оппозиционеров, которые призывают вводить санкции против своей страны. "Что вы хотите - разрушить наши предприятия? А что вы будете делать, когда вернетесь? Если наши предприятия сейчас выгонят с европейских рынков, они тужа уже никогда не вернутся: их место будет занято. И даже вы, захватив власть, получите пепелище", - подчеркнул гость программы.-0-
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Политический аналитик Павел Карназыцкий заявил, что не понимает находящихся за рубежом оппозиционеров, которые призывают вводить санкции против своей страны....
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