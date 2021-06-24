Карназыцкий: европейские санкции - это фактически реванш за победу в Великой Отечественной войне

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские санкции - это фактически реванш за победу в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал политический аналитик Павел Карназыцкий в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Среди стран, которые ввели санкции, элементарная неразборчивость. Они же историю не совсем знают, у них же другая история: Европу освобождали американцы непонятно от кого", - сказал Павел Карназыцкий.

Он заметил, что в начале 1940-х силы вермахта состояли из гитлеровской коалиции и оккупированных стран. "Фактически вся Европа пошла на Восток. Сегодня есть Брюссель. Брюссельские клерки решают, против кого что проводить. Не знаю, есть ли у них план или нет. Но они сегодня фактически есть гитлеровская коалиция, - заявил политолог. - Санкции - это фактически реванш. Это попытка реванша нового броска на Восток".-0-