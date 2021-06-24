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ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре

24.06.2021 22:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре сегодня стартовал культурно-спортивный фестиваль "Вытокі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Фестиваль в одном из самых красивых городов белорусского Полесья открылся в Мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа (ул.Ленинская, 23) экскурсией. Открылась художественная выставка "Кола часу" и выставка детского рисунка. Состоялся концерт органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу".-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" стартовал в Мозыре
 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль в одном из самых красивых городов белорусского Полесья открылся в Мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа (ул.Ленинская, 23) экскурсией.
 
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