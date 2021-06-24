О последствиях стихии в регионах Беларуси

Источник материала: БT

Аномальная жара уже который день испытывает выносливость белорусов. Накануне без электричества остались некоторые города Могилевской и Витебской областей. Аварийные службы сработали оперативно - буквально за час подключили резервные источники и возобновили подачу электричества. Как выяснилось, первопричиной ЧП стал инцидент на Лукомльской ГРЭС. Из-за высоких температур там произошел сбой в трансформаторной системе. Последствия, но уже природной стихии пришлось ликвидировать спасателям Гродненской области. Регион накрыл грозовой шторм. О противостоянии катаклизмам из регионов наши корреспонденты.

Последствия инцидента на Лукомльской ГРЭС ощутили сразу два региона Беларуси - Витебская и Могилевская области. Практически на час отключилось электричество и водоснабжение во многих населенных пунктах.

По предварительной информации Белэнерго, ЧП на электростанции произошло из-за нарушения работы трансформатора. Он не выдержал высоких температур.

В темноту погрузились Орша, Могилев, Белыничский, Шкловский, Круглянский районы. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам.

Дмитрий Вишеватый, начальник центральной диспетчерской службы Могилевэнерго:

Часть потребителей области была запитана действиями автоматики, которая предусмотрена на эти случаи. Такие районы, как Горки, Дрибин, Быхов были запитаны с кричевских и жлобинских узлов. Дальше персоналом предпринимались действия по включению ответственных потребителей, по синхронизации станций с системой.

Социальные объекты и больницы городов, оставшихся без света, перешли на резервные источники энергии. К слову, только в Могилеве для экстренных случаев всегда наготове 11 генераторов. Еще 19 - в районах.







Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

И операция шла, и в реанимации было порядка 15 человек на ИВЛ. Включился сразу дизель-генератор, поэтому справились. Проблем никаких не было. Обеспечение не нарушилось.

В регионах всю ночь работали оперативные штабы. Ближе к полуночи подача электроэнергии (соответственно и водоснабжения) была восстановлена. К штатному режиму вернулась и Лукомльская ГРЭС.

Владимир Бобров, первый заместитель гендиректора - главный инженер ГПО "Белэнерго":

В настоящее время там работает 6 энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности Республики Беларусь. Именно строительство Белорусской АЭС и блока 1200 позволило нам распределить узлы генерации между Лукомлем и АЭС.

По информации областных служб, электроснабжение регионов восстановлено в полном объеме. ЧП, связанных с отключением электроэнергии, не зарегистрировано.

А в Гродненском регионе пришлось ликвидировать последствия грозового фронта. Шквалистый ветер, ливень и град локально прошлись по областному центру. Как результат - подтопленные улицы и поваленные деревья на кровли домов и автомобили.

Основной удар непогоды пришелся на военный госпиталь. Одно дерево упало на крышу контрольно-пропускного пункта, второе - на лечебный корпус. К счастью, никто из сотрудников учреждения и прохожих не пострадал. Проводится оценка причиненного ущерба.

Иван Микьянец, замначальника центра пропаганды Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

Совместно с другими службами спасатели Гродненщины выезжали на 6 случаев распиловки деревьев, которые упали на территорию проезжей части. Пострадавших людей нет.

Наследила стихия и в Гродненском районе. Так, в деревне Беляны от сильного порыва ветра дерево упало на крышу жилого дома. Строению не причинен серьезный ущерб. Причиной ненастья стал грозовой фронт, который пришел с севера Европы. В Гродно несколько дней подряд стояла изнурительная жара. Столкновение теплых и холодных воздушных масс привело к резкому усилению ветра и ливню с градом.





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