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На 7-м заседании Конституционной комиссии рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции

24.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От государственной идеологии до духовных ценностей. Сегодня прошло уже 7-е заседание Конституционной комиссии. Участники авторитетной команды рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции.

Как заметил Петр Миклашевич, лишь отдельные из положений следует уточнить и дополнить, в целом эта часть главного документа страны полностью соответствует времени.

Представители комиссии предложили закрепить в Основном законе стремление Беларуси к нейтралитету, но при этом важнейшим направлением является коллективная оборона в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости государства. С нашей территории исходить военная угроза не будет.

Еще один тезис, который должен найти отражение в обновленной Конституции, - развитие ядерной энергетики в мирных целях.

На 7-м заседании Конституционной комиссии рассмотрели преамбулу и основные положения Конституции

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси:

Построена Белорусская атомная электростанция, соответственно положение о безъядерной территории Беларуси следует уточнить и на конституционном уровне указать, что Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях, гарантирует безопасность производства и использования ядерной энергетики.

В преамбуле Основного закона могут появиться положения о сохранении национальной самобытности. Речь и о культурно-духовных ценностях. Завтра законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя рассмотрят сенаторы.


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Теги: Брест
 
 
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От государственной идеологии до духовных ценностей. Сегодня прошло уже 7-е заседание Конституционной комиссии. Участники авторитетной команды рассмотрели...
 
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