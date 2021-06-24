Белорусская молодежь выражает категорическое несогласие с экономическими санкциями против Беларуси

Источник материала: БT

Активно принимает участие в созидательных процессах страны и наша молодежь, которая выражает категорическое несогласие с экономическими санкциями против Беларуси. Действия, которые подрывают экономику, противоречат нормам международного права. Такое заявление сегодня подписали участники общенационального открытого диалога "Молодежь Беларуси. Реалии и перспективы". В тексте документа подчеркнуто - никакие политические разногласия не должны ущемлять права обычных граждан. Ведь от санкций в первую очередь страдают работники организаций и предприятий, а значит их семьи и дети. Европейский союз не имеет права пренебрегать судьбами простых людей.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Мы категорически не согласны с теми мерами, которые принимаются к нам, поскольку мы все прекрасно понимаем, что эти санкции затрагивают абсолютно всех, абсолютно каждого, людей, которые ни в чем не виноваты. Это работники предприятий, организаций. В первую очередь санкции ударят по ним, и самое главное - не только по ним, но и по их семьям, детям и по молодежи. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день это совершенно недопустимо. Считаем, что государство, которое находится в центре Европы, и позицию европейских государств трудно назвать демократической либо учитывающей мнения и интересы людей. Наша позиция в том, что данное решение не является в рамках правового поля.







Диана Мишура, председатель комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Как отмечал глава государства, несмотря на все санкции против нашей страны, мы выстоим. Мы, молодежь XXI века, неоднократно обсуждали эту тему в молодежном парламенте. Мы выступали с заявлением к нашим, так сказать, европейским коллегам. Мы считаем эти санкции необоснованными. Чтобы взвесить все за и против, неоднократно приглашали коллег из-за рубежа к нам в страну, чтобы оценить все здраво, взвесить и принимать какие-то решения. То, что они там выступают со своими заявлениями, основанными на своих каких-то мнениях, это неправильно.

Алексей Пинчук, учащийся СШ № 3 г. Светлогорска:

Я считаю, что это делается для разрушения нашего государства, чтобы ущемить как-то нас, разрушить нашу страну, разрушить наш государственный строй. Я считаю, что это плохо. Я хочу жить в той же стране, в которой живу сейчас без всяких санкций и дружить со всем миром. Но с нами не хотят дружить. Мы многовекторны, но, наверно, пришел конец этой многовекторности.

Константин Андрусевич, блогер:

Такие моменты очень неприятны в том числе для нас как для молодежи, потому что нам в этой стране жить, нам ее строить, развивать и растить детей и развиваться самим. Конечно, в определенной степени будет накладывать отпечатки на развитие нашей страны, но я уверен, что общими усилиями мы, как и молодое поколение вместе с нашим правительством, с руководством страны, выстоим перед этим давлением.

Участники диалога от имени молодежных общественных организаций, а также молодежного и студенческого актива Беларуси указали мировому сообществу на неправомерность действий ЕС и призвали общественность присоединиться к данному заявлению.





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